Премьера серии "Смешариков" о переписи населения состоялась на ТВ

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Серия детского мультфильма "Смешарики", посвященная Всероссийской переписи населения, вышла на российском телевидении. Об этом сообщается во вторник на сайте Всероссийской переписи населения Strana2020.

"Состоялась премьера серии мультфильма "Смешарики. ПинКод", посвященной Всероссийской переписи населения. В эпизоде "Перепись - дело коллективное" Нюша становится переписчицей, узнает, что такое мотивация, а ее соседи по Ромашковой долине, пусть и не сразу, но постигают силу и значение переписей населения", - указано в сообщении.

Специально для эпизода был создан оригинальный музыкальный номер. Песню "Начинаем перепись" в финале исполняет один из героев мультфильма. Сейчас посмотреть новую серию "Смешариков" можно на YouTube-канале Всероссийской переписи населения.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.