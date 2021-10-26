В СФ заявили, что решение суда о передаче скифского золота Киеву не останется без ответа

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал ангажированным и ожидаемым решение суда Голландии о принадлежности скифского золота Украине, добавив, что Россия не оставит его без ответа.

"Кто бы сомневался, что там будет такое ангажированное решение. Они пытаются доказать, что якобы Крым - это не земля России, но рано или поздно они все равно будут вынуждены это сделать, потому что это будет отвечать реалиям, что Крым и Севастополь - это субъекты РФ", - сказал сенатор ТАСС, комментируя решение суда. "А то, что Украина пытается таким воровским способом забрать скифское золото, бог им судья. Я думаю, что, конечно, мы это без ответа не оставим", - добавил он.

Сенатор считает, что "надо продолжать борьбу". "Никакого отношения Украина не имеет к скифскому золоту, ее просто не было тогда, когда это скифское золото было найдено и помещено на хранение. Но другого решения мы от голландского суда и не ожидали", - заключил парламентарий.

Во вторник Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Соответствующие решение огласила во вторник председательствующий судья Паулина Хофмейер-Рюттен. По ее словам, данные объекты "являются частью культурного наследия Украины" и "должны быть переданы украинской стороне".

Скифское золото - коллекция из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.