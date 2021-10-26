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Спор РФ и Украины о скифском золоте

Аксенов заявил, что борьба за возвращение скифского золота Крыму должна быть продолжена

Глава республики назвал решение суда Амстердама о возвращении скифского золота Украине "возмутительным, несправедливым и неправовым, хотя и ожидаемым"

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Борьба за возвращение Крыму скифского золота должна быть продолжена, заявил во вторник глава республики Сергей Аксенов.

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"Считаю, что борьба за возвращение на родину ценностей, которые по праву принадлежат народам Крыма, должна быть продолжена", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Глава Крыма назвал решение суда Амстердама о возвращении скифского золота Украине "возмутительным, несправедливым и неправовым, хотя и ожидаемым, учитывая предвзятость европейских судов и их враждебное отношение к России и Крыму".

"По сути это фиговый листок, прикрывающий наглый рейдерский захват. Скифское золото найдено в крымской земле, где оно пролежало многие сотни лет, эти ценности являются неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма, достоянием всех крымчан, они должны быть возвращены в фонды крымских музеев. Этого требуют и право, и справедливость", - отметил Аксенов. 

Теги
УкраинаРоссияАксенов, Сергей ВалерьевичСпор РФ и Украины о скифском золотеКрым
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