Аксенов заявил, что борьба за возвращение скифского золота Крыму должна быть продолжена

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Борьба за возвращение Крыму скифского золота должна быть продолжена, заявил во вторник глава республики Сергей Аксенов.
"Считаю, что борьба за возвращение на родину ценностей, которые по праву принадлежат народам Крыма, должна быть продолжена", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава Крыма назвал решение суда Амстердама о возвращении скифского золота Украине "возмутительным, несправедливым и неправовым, хотя и ожидаемым, учитывая предвзятость европейских судов и их враждебное отношение к России и Крыму".
"По сути это фиговый листок, прикрывающий наглый рейдерский захват. Скифское золото найдено в крымской земле, где оно пролежало многие сотни лет, эти ценности являются неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма, достоянием всех крымчан, они должны быть возвращены в фонды крымских музеев. Этого требуют и право, и справедливость", - отметил Аксенов.