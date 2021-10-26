Аксенов заявил, что борьба за возвращение скифского золота Крыму должна быть продолжена

"Считаю, что борьба за возвращение на родину ценностей, которые по праву принадлежат народам Крыма, должна быть продолжена", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Глава Крыма назвал решение суда Амстердама о возвращении скифского золота Украине "возмутительным, несправедливым и неправовым, хотя и ожидаемым, учитывая предвзятость европейских судов и их враждебное отношение к России и Крыму".

"По сути это фиговый листок, прикрывающий наглый рейдерский захват. Скифское золото найдено в крымской земле, где оно пролежало многие сотни лет, эти ценности являются неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма, достоянием всех крымчан, они должны быть возвращены в фонды крымских музеев. Этого требуют и право, и справедливость", - отметил Аксенов.