Сенатор назвала решение суда Амстердама о скифском золоте чрезвычайно опасным прецедентом

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Решение Апелляционного суда Амстердама о передаче скифского золота Украине является чрезвычайно опасным правовым прецедентом. Такое мнение ТАСС во вторник высказала сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

"Я твердо уверена, что решение голландского суда в отношении судьбы скифского золота, которое принадлежит исключительно народу Крыма и является его культурным наследием, создает чрезвычайно опасный правовой прецедент. Более того, я уверена, что решение голландского суда не будет способствовать развитию контактов в гуманитарной сфере не только между Россией и Голландией, но и во взаимоотношениях Голландии и других стран", - сказала Ковитиди.

"Таким решением суда фактически поставлен под сомнение вообще принцип доверия не только в музейном деле, но и в иных культурных сферах", - подчеркнула сенатор.

Апелляционный суд Амстердама 26 октября постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Соответствующие решение огласила во вторник председательствующий судья Паулина Хофмейер-Рюттен. По ее словам, данные объекты "являются частью культурного наследия Украины" и "должны быть переданы украинской стороне".