Шанхай впервые попал в топ-10 рейтинга Global Cities Report по версии компании Kearney

ШАНХАЙ, 26 октября. /ТАСС/. Шанхай впервые вошел в топ-10 рейтинга самых динамичных городов мира (Global Cities Report), который был подготовлен американской консалтинговой компанией Kearney. Об этом пишет во вторник местный информационный ресурс "Ицай глобал".

Таким образом мегаполис на две позиции улучшил свою позицию в рейтинге Global Cities Report по сравнению с его версией 2020 года. Согласно материалам на сайте компании, в первую десятку включены также Пекин и Гонконг, которые разместились на шестом и седьмом местах соответственно.

Пекин при этом опустился на одну позицию из-за негативного влияния последствий распространения COVID-19. Улучшение позиции Шанхая в рейтинге связано с тем, что несмотря на пандемию городу удалось сохранить высокую активность в коммерческой и культурной сферах, а также поддержать на высоком уровне пропускную способность морских и воздушных портов.

В тройку лидеров рейтинга как и в 2020 году вошли Нью-Йорк, Лондон и Париж. Москва разместилась на 18-й строчке рейтинга, улучшив свое положение на две позиции по сравнению с 2020 годом.

Соответствующий рейтинг составляется на основе оценки городов по пяти параметрам: деловая активность, человеческий капитал, информационные обмены, культурный опыт и политическая активность.