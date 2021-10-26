Педагогический форум в Грозном собрал более 300 участников из регионов СКФО

ГРОЗНЫЙ, 26 октября. /ТАСС/. Форум для педагогов центров образования естественно-научной и технологической направленностей в сельских школах и малых городах открылся в Грозном во вторник на базе Чеченского государственного педагогического университета (ЧГПУ). В нем принимают участие более 300 учителей из регионов Северного Кавказа.

"В очной программе мероприятия с 26 по 28 октября принимают участие более 300 педагогов и руководителей "Точек роста", "IT-кубов" и школьных "Кванториумов" со всех субъектов СКФО, в режиме онлайн к трансляции подключатся более 2 тыс. специалистов. В ходе работы форума участники познакомятся с практиками реализации образовательных программ нового типа, опытом использования современных технологий, оборудования и форм обучения, направленных на развитие способностей и талантов детей", - сообщили в пресс-службе вуза.

Для проведения форума в Чечне определены три площадки. Экспертами и спикерами на мероприятии выступят представители академии Минпросвещения России, региональных органов управления образованием, руководители центров дополнительного образования для детей, а также практикующие педагоги центров дополнительного образования.

"Участников ждут различные образовательные модули, включающие мастер-классы по работе с оборудованием в лабораториях детских технопарков, знакомство с инфраструктурой национального проекта "Образование" в Чеченской Республике, а также культурная программа", - добавили в пресс-службе вуза.