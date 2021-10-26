Светлану Светличную нашли в Москве

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции нашли 81-летнюю актрису Светлану Светличную, о пропаже которой в Москве несколько дней назад сообщал ее сын. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Сотрудники уголовного розыска нашли Светлану Светличную, с ней все хорошо", - сказал собеседник агентства.

Светлана Светличная пропала в Москве 21 октября. По данным источника, предварительно, женщина страдает деменцией. В пресс-службе столичной полиции уточнили, что сын написал заявление о пропаже матери 24 октября. К поискам Светличной привлекались, в том числе более 40 волонтеров "Лизы Алерт". За сутки они расклеили 2 150 листовок, обзванивали медицинские учреждения и отделы полиции Москвы и Подмосковья. Пешие группы прошли более 30 км в поисках актрисы.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главного следственного управления ведомства доложить ему об обстоятельствах исчезновения актрисы.

Светлана Светличная - советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР. Она снялась во многих фильмах, в том числе "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя".