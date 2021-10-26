В Краснодаре пациентке из США провели пересадку кожи для лечения новообразования на лице

КРАСНОДАР, 26 октября. /ТАСС/. Врачи в Краснодаре успешно провели пересадку кожи маленькой пациентке из США Луне Феннер для лечения новообразования на лице. Процесс заживления займет несколько недель, этот этап может стать завершающим в терапии девочки, сообщил ТАСС во вторник директор специализированной клиники лазерной и фотодинамической терапии Андрей Алексуткин.

В сентябре 2019 года Кэрол Феннер с дочкой Луной, которой тогда не было еще и года, впервые прилетели из Майами в Краснодар. У ребенка на родине диагностировали невус (родимое пятно, представляющее повышенный риск развития злокачественного образования). Врачи в Краснодаре успешно провели ряд операций, удалив ребенку новообразование.

"Проведена пересадка кожи на лобной части и на веках под обоими глазами, сейчас ребенок находится дома, все хорошо", - сказал Алексуткин.

Он пояснил, что пересадка кожи была плановым мероприятием в рамках финальной стадии лечения пациентки, процесс заживления займет насколько недель, по итогам станет ясно, есть ли необходимость в проведении еще каких-либо манипуляций, либо на этом лечение девочки будет завершено.

Ребенок с необычным пятном на лице родился в марте 2019 года в США. Мать девочки обратилась к врачам. Выяснилось, что, кроме эстетической, есть более серьезная проблема: новообразование может переродиться в меланому - онкологическое заболевание. У ребенка диагностировали меланоцитарный невус. Врачи из США не взялись за лечение пациентки, так как по их методике необходимо было проводить до 80 операций под общим наркозом, организм ребенка мог бы не выдержать их.

Об истории девочки узнали онкологи из Краснодара. Они пригласили ее на лечение, предложив метод фотодинамической терапии, предполагающий местную анестезию. Мама пациентки сообщала, что в ее окружении все были удивлены таким решением, но она ознакомилась с работами краснодарских врачей и рассчитывала на их помощь. Сначала лечение проводилось за счет средств благотворительного фонда, но в начале 2020 года житель России, пожелавший остаться анонимным, полностью оплатил лечение Луны.