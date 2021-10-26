В Тюменской области систему QR-кодов решили ввести с 8 ноября

ТЮМЕНЬ, 26 октября. /ТАСС/. QR-коды для посещения ряда учреждения и мест в Тюменской области введут на неделю раньше запланированного, то есть 8 ноября. Об этом говорится в постановлении правительства региона, опубликованном во вторник.

"С 8 ноября 2021 года посещение гражданами, достигшими возраста 18 лет, театров, кинотеатров (кинозалов), концертных залов, цирков, объектов спорта <...> допускается при наличии у таких граждан QR-кода, оформленного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг", - говорится в документе.

Ранее, согласно оперштабу области, ввести QR-коды в регионе планировалось с 15 ноября.

Губернатор Тюменской области Александр Моор ввел локдаун в регионе на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В этот период будет приостановлена деятельность всех организаций, предприятий и индивидуальных предпринимателей в регионе, кроме занятых на производстве непрерывного цикла. Этот период Моор назвал краткосрочным локдауном, то есть вынужденной и необходимой мерой, которая поможет сбить волну коронавируса. За минувшие сутки в Тюменской области зарегистрировано 326 случаев заражения, всего с начала пандемии зафиксировано 69 104 случая, выздоровели 57 818 человек.