Устойчивый рост заболеваемости ковидом в России продолжается больше месяца - Мурашко.

Число заразившихся коронавирусом в РФ, получающих сейчас медицинскую помощь, превышает 1,3 млн - Мурашко.

Темпы роста заболеваемости ковидом в России снизились до 9,5-10% в неделю - Мурашко.

В регионах России развернуто 292 тыс. коек для пациентов с коронавирусом - Мурашко.

С коронавирусом сейчас госпитализированы около 268 тыс. пациентов в РФ - Мурашко.

Около 11% госпитализированных с ковидом в России находятся в тяжелом состоянии - Мурашко.

В России свободны 12% больничных коек для пациентов с коронавирусом - Мурашко.

В 13 регионах России необходимо наращивать количество коек для пациентов с ковидом - Мурашко.

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