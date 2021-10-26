Первое детское телевидение открыли в крупнейшем городе Ямала

ТАСС, 26 октября. Первое детское телевидение, позволяющее юным журналистам изучать основы профессии и развивать свой творческий потенциал, открыли при детском саде в Новом Уренгое - крупнейшем городе Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства во вторник.

"Воспитанники детского сада "Метелица" познают азы профессии журналиста через практические занятия. Они создают информационную программу. В состав детской редакции входят корреспонденты и операторы. На творческих занятиях юные журналисты разрабатывают темы для сюжетов", - говорится в сообщении.

Перед запуском медиапроекта среди воспитанников в возрасте 5-7 лет был проведен кастинг. В основной состав вошли наиболее предрасположенные к коммуникации дети.

"На занятиях дети знакомятся с профессией журналиста, изучают виды СМИ и качества, которыми должен обладать специалист сферы медиа. Монологическая речь через коммуникативные игры позволяет учиться говорить полными предложениями. Но особой популярностью пользуется метод интервьюирования", - цитирует пресс-служба замдиректора детского сада "Метелица" Светлану Каримову.

По данным пресс-службы, педагоги совместно с детьми разработали медиаплан работы редакции, подготовили студию для записи программ и изготовили брендированные микрофоны для дальнейшего развития проекта. Нововведение в формате детского ТВ особенно популярно в Год талантов, объявленный на Ямале губернатором Дмитрием Артюховым в 2021 году.