В Крыму от ковида привили около половины населения от планового значения

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Почти половина взрослого населения Крыма от планового значения в 80% вакцинировалась против новой коронавирусной инфекции, рассказала журналистам вице-премьер республики - министр труда и соцзащиты региона Елена Романовская.

Министр уточнила, что плановым значением по вакцинации в Крыму является 1,2 млн человек.

"Сегодня процент вакцинации 48% от поставленной задачи для Республики Крым, <...> и в том числе почти 50% мы провакцинировали наших пожилых граждан 60 и старше", - сказала она.

По словам Романовской, текущей задачей является защита наиболее уязвимого пожилого населения путем вакцинации.

На фоне данных о росте количества жителей Крыма, желающих вакцинироваться, Романовская отметила, что в регионе хватает вакцины от коронавируса, республика еженедельно получает запас вакцин, достаточный для того, чтобы прививать людей без перебоев.

"Мы еженедельно получаем <...> такую партию вакцины, которая дает возможность без остановки вакцинировать население с учетом того, что введена обязательная вакацинация, с учетом того, что мы дали указание работать всем медицинским пунктам без выходных", - сказала Романовская.

По данным министра, сейчас в республике развернуты 127 стационарных пунктов вакцинации и более 60 мобильных пунктов. На сегодняшний день в регионе есть более 157 тыс. доз вакцины от коронавируса, основная из которых - "Спутник V".

С начала пандемии в регионе коронавирусом заразились более 93 тыс. человек, выздоровели около 77 тыс. человек, умерли около 2,9 тыс. пациентов. Власти Крыма объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работников. С 25 октября до особого распоряжения в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 65 лет обязали не покидать свои дома, введены обязательные QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.