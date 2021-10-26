В Волгограде роддом перепрофилировали в ковидный госпиталь

ВОЛГОГРАД, 26 октября. /ТАСС/. Дополнительные койки для больных коронавирусом разворачивают в Волгоградской области. За последнюю неделю коечный фонд пополнился на 600 мест, перепрофилирован один роддом в Волгограде, сообщил во вторник на брифинге заместитель председателя регионального комитета здравоохранения Николай Алимов.

"За последнюю неделю дополнительно 600 коек мы развернули, перепрофилировали первый роддом <...>. На сегодня у нас в режиме ковидных госпиталей работает 31 медицинская организация. Коечный фонд - 8 тыс. 111 коек, это уже фактически пиковое значение прошлого года, тогда было 8 тыс. 200", - сказал он.

Алимов добавил, что в настоящее время свободно около 800 мест в инфекционных больницах, "это не итоговая цифра, мы наращиваем мощности с учетом ситуации для того, чтобы держать 10% коечного фонда свободным в качестве резерва". По информации облздрава, перепрофилирование роддома под инфекционный госпиталь не отразилось на качестве обслуживания беременных и рожениц, конечного фонда для них достаточно.

По данным Роспотребнадзора по Волгоградской области на 26 октября, в регионе выявлены 101 863 случая заражения коронавирусом, в том числе 404 - за последние сутки. Выздоровели 89 933 человека, умерли 3 411.