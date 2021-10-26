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Пандемия COVID-19

В Минздраве Саратовской области сообщили о занятости около 94% коек в ковидных госпиталях

На сегодняшний день в регионе развернута 4 871 койка

САРАТОВ, 26 октября. /ТАСС/. Коечный фонд для больных ковидом в Саратовской области свободен примерно на 6%, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения во вторник.

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"На данный момент всего развернута 4 871 койка, свободно чуть более 6%", - сказал собеседник агентства. По его словам, открытие новых коек производится в зависимости от ситуации.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в 13 регионах надо наращивать число коек для пациентов с коронавирусом. Среди них была названа Саратовская область.

В регионе 26 октября зарегистрировано 483 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших ковидом составляет в Саратовской области 98 733. Выздоровели с начала эпидемии 87 945 человек, за сутки - 271.

Теги
РоссияСаратовская областьПандемия COVID-19
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