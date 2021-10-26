Мишустин призвал глав регионов действовать на опережение в борьбе с ковидом

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин указал главам регионов на необходимость прогнозировать потребности системы здравоохранения при лечении больных с коронавирусом.

"Надо действовать на опережение, во взаимодействии с санитарными врачами принимать оперативные решения. Очень важно заранее прогнозировать все потребности в койках, препаратах", - сказал глава кабинета министров во вторник на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19. Это замечание он сделал после доклада губернатора Тюменской области Александра Моора о ситуации с распространением ковида в регионе.

Мишустин особо подчеркнул важность наращивания темпов вакцинации. "Это сейчас самый надежный способ защитить свое здоровье", - подытожил он.

Премьер, в частности, призвал главу Смоленской области Алексея Островского взять ситуацию с распространением коронавируса в регионе на личный контроль.

"Без сомнения, рекомендации очень важно исполнять, но здесь и многое от вас зависит, [людей] на местах - от главного санитарного врача, от ваших коллег, от в том числе соседей региона, где с ситуацией борются. Поэтому просьба к вам взять на личный контроль всю ситуацию, поскольку очень важно защитить жизнь и здоровье людей", - сказал глава кабмина, заслушав доклад Островского.