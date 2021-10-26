На Украине в тестовом режиме заработал реестр педофилов

КИЕВ, 26 октября. /ТАСС/. Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, заработал на Украине в тестовом режиме. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства юстиции страны.

"На Украине запустили и начали наполнять так называемый реестр педофилов. Пока реестр работает в тестовом режиме. По состоянию на сегодняшний день в нем уже содержатся данные о 171 лице, которые привлечены к ответственности и отбывают наказание за сексуальные преступления против несовершеннолетних", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. Минюст вместе с органами прокуратуры и суда занимается наполнением реестра, изучая личные дела осужденных за подобные преступления.

"При создании и запуске реестра изучался опыт других государств - США, Канады, большинства европейских стран, включая Норвегию", - добавили в министерстве.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о создании реестра педофилов в январе 2020 года. Определено, что данные реестра будут доступны руководителям территориальных органов прокуратуры и органов предварительного расследования, прокурорам, следователям и другим уполномоченным лицам полиции и Государственного бюро расследований Украины.