На Северном Кавказе первым компонентом вакцины от ковида привиты 35% взрослого населения

ПЯТИГОРСК, 26 октября. /ТАСС/. Первым компонентом доз вакцины в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) привито более 35% от общего числа взрослого населения. Полпред президента в округе Юрий Чайка призвал регионы СКФО кратно увеличить тестирование для раннего выявления носителей инфекции, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе аппарата полпредства.

"На 25 октября первым компонентом доз вакцины в СКФО привито чуть более 35% от общего числа взрослого населения, вторым компонентом вакцины - около 29%", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на совещании, посвященном санитарно-эпидемиологической ситуации в СКФО, отмечалось, рост вакцинации наблюдается во всех регионах округа, однако СКФО еще далек от достижения коллективного иммунитета. "Определенный резерв есть - доля израсходованных доз сегодня составляет 72%. Поэтому необходимо в срочном порядке вакцинировать граждан, уже записавшихся через портал "Госуслуг" и ожидающих своей очереди", - отметил Чайка, слова которого приводятся в сообщении.

По словам полпреда, на руководителей регионов возложена обязанность обеспечить кратное увеличение тестирования населения для раннего выявления носителей инфекции и нарастить темпы вакцинации.

"Сегодня наша главная задача - остановить темп распространения инфекции, дополнительно мобилизовать резервы и возможности сети медицинских организаций, вовремя предотвратить дефицит оборудования, медицинского кислорода и лекарственных препаратов, требующихся для лечения от новой коронавирусной инфекции. Призываю вас приложить в ближайшее время максимальные усилия для снижения напряженности с распространением инфекции, если требует того ситуация, ввести дополнительные ограничительные мероприятия", - сказал полпред.

Сообщается, что в регионах СКФО с начала распространения коронавируса зарегистрировано более 284 тыс. заболевших, прирост за последние две недели составил почти 17 тыс. человек, или 6,3%. Наибольшая динамика количества заболевших в сутки наблюдается в Ставропольском крае (411 человек), Республике Дагестан (151 человек), Кабардино-Балкарской Республике (120 человек). Общее число болеющих коронавирусом на 25 октября составляет 26,6 тыс. человек, из них 16,9 тыс. человек, или 63,5% - в Ставропольском крае. Всего количество умерших составило 9 737 человек, из них 1 104 - за последние две недели (12,7%).