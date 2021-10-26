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Пандемия COVID-19

Генсек ООН призвал международное сообщество извлечь уроки из ошибок нынешней пандемии

Антониу Гутерриш констатировал, что международное сообщество оказалось неподготовленным к бедствиям такого масштаба

ООН, 26 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все страны мира извлечь уроки из ошибок, допущенных в противодействии пандемии COVID-19. В своем сообщении в Twitter во вторник он фактически констатировал, что международное сообщество оказалось неподготовленным к бедствиям такого масштаба, а потому просто обязано предпринять меры для недопущения таких ошибок в будущем.

"COVID-19, - написал Гутерриш, - не станет последней пандемией, с которой мы (человечество - прим. ТАСС) столкнемся. Но она может стать последней, в которую мы не проявили себя [должным образом]".

"Нам, - подчеркнул генсек, - необходима современная и [хорошо] финансируемая структура готовности к пандемии, которая позволит избежать повторения тех ошибок, которые мир совершает сейчас".

Теги
Гутерриш, АнтониуПандемия COVID-19
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