В Смоленской области для пациентов с коронавирусом свободны около 10% коек

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Коечный фонд для пациентов с коронавирусом свободен примерно на 10% в медицинских учреждениях Смоленской области. Об этом сообщил во вторник губернатор региона Алексей Островский в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

"На данный момент в регионе на базе 21 лечебного учреждения развернуто 2 187 коек, которые оснащены необходимым оборудованием. На стационарном лечении находятся почти 2 тыс. человек, свободно 10% коечного фонда", - сказал Островский.

Он добавил, что наращивание коечного фонда продолжается. В течение трех дней в регионе планируют дополнительно развернуть порядка 190 коек, 75% из которых будут оснащены кислородом. В частности, в области принято решение по организации дополнительных амбулаторных ковидных центров. Также губернатор отметил, что расход кислорода увеличился в два раза и составляет 20 тонн в сутки. В связи с этим проведена срочная закупка кислородных концентраторов.

По данным регионального оперштаба на 26 октября, в Смоленской области с начала пандемии выявлено 58 808 случаев заражения коронавирусом, из них 527 - за последние сутки. Выздоровели 47 426 человек, 1 885 пациентов умерли. Уровень коллективного иммунитета составляет 42,7%. Ранее в Смоленской области ввели ограничения на посещение ряда учреждений, в том числе торговых центров, универмагов, салонов красоты и общепита. Для их посещения требуется предоставить сертификат или QR-код, подтверждающие вакцинацию, справку об отрицательном результате теста на ковид, справку о перенесенной коронавирусной инфекции либо медицинский отвод. Установлен временный запрет на работу предприятий общепита в ночное время и деятельность фудкортов, приостановлен массовый допуск в здания органов исполнительной власти и областных госучреждений. Продолжают действовать масочный режим и социальное дистанцирование в общественном транспорте. В регионе объявлены нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.