Во Франции произошел массовый сбой в работе электронных браслетов пенитенциарной системы

ПАРИЖ, 26 октября. /ТАСС/. Масштабный компьютерный сбой затронул систему контроля за осужденными и подозреваемыми в столичном регионе Франции. Как сообщает во вторник телеканал BFM, операторы на несколько часов не могли получить данные с электронных браслетов.

Его источники в правоохранительных органах уточнили, что технический сбой произошел в программном обеспечении Saphir, которое обеспечивает связь с браслетами. Сигнал о проблеме поступил в 16:30 по местному времени (17:30 мск), на ее устранение потребовалось шесть часов.

Телеканал отмечает, что сбой коснулся и браслетов, которые выдают женщинам, через суд добившимся запрета на приближение к ним их бывших партнеров. Глава компании, ответственной за программное обеспечение, во вторник был вызван в Межрегиональное управление пенитенциарной службы Парижа.