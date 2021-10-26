Астраханские турбазы и гостиницы приостановят работу с 30 октября по 7 ноября

АСТРАХАНЬ, 26 октября. /ТАСС/. Временная приостановка работы туристических баз и гостиниц, расположенных на территории Астраханской области, вводится решением оперштаба по предупреждению распространения и завоза коронавирусной инфекции в период с 30 октября по 7 ноября, сообщила во вторник пресс-служба администрации главы региона.

Оперштаб рассчитывает, что данная мера скажется позитивно на эпидемиологической ситуации в Астраханской области, решение принято с учетом прогноза, что в дни ковидных каникул жители других регионов могут отправиться на рыбалку в дельту Волги.

"В числе новых ограничений - приостановление работы туристических баз, гостиниц и других мест для размещения иногородних граждан в период с 30 октября по 7 ноября, а также бронирования. Исключение составляют командировочные по работе и заселившиеся до 28 октября 2021 года", - говорится в сообщении.