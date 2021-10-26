{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Компания Nordwind запустила авиасообщение между аэропортами Барнаула и Сочи

Рейс будет выполняться дважды в неделю

БАРНАУЛ, 26 октября. /ТАСС/. Авиасообщение между Барнаулом и Сочи запущено 26 октября компанией Nordwind, первым рейсом отправились 159 пассажиров, сообщила пресс-служба правительства Алтайского края.

"Открыт регулярный рейс между Барнаулом и Сочи. Аиакомпания Nordwind выполнила первый рейс по маршруту Сочи - Барнаул - Сочи на Boeing 737-800. В Краснодарский край отправились 159 пассажиров. Рейс будет выполняться дважды в неделю", - говорится в сообщении.

Из Барнаула в Сочи можно вылететь по вторникам и пятницам. Время в пути составит около пяти часов. Билеты в продаже.

Барнаульский аэропорт имени космонавта Германа Титова расположен в 17 км от города. Его ежегодный пассажиропоток до пандемии держался на уровне 530-540 тыс. человек, во время пандемии снизился до 290 тыс. человек.

Теги
РоссияАлтайский край
В Новгородской области заключено 10 тыс. соцконтрактов с начала реализации программы
На оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта на 2021 год предусмотрено 480 млн рублей
Читать полностью