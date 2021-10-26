Дума уточняет форму полиса ОМС и продлевает выплаты медикам за выявление онкозаболеваний

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, направленный на уточнение формы полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), а также на продление выплат медицинским работникам за раннее выявление онкологических заболеваний.

Документ был внесен в Госдуму правительством в сентябре. Законопроект предлагает уточнить само понятие "полис ОМС", закрепив, что он может быть выдан в виде документа на бумажном носителе, представлен в виде штрихового кода, а также записан на другой материальный носитель, предназначенный для нанесения, хранения и передачи полиса. Согласно документу, полис будет представлять собой "уникальную последовательность символов в машиночитаемой форме, которая присваивается сведениям о застрахованном лице в едином регистре застрахованных лиц при ведении персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах". Таким образом, данные полиса предлагается хранить в едином регистре застрахованных лиц.

Согласно законопроекту, сведения в этот регистр будут вносить территориальные фонды ОМС на основании сведений, предоставляемых организациями и органами государственной власти, включая органы записи актов гражданского состояния. Как отмечали авторы инициативы, такие нормы позволят выдавать полис ОМС по факту рождения или получения гражданства, а также на основании заявления самого застрахованного лица.

Выплаты медикам

Документ также продлевает до 2024 года срок действия положений о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета ФОМС в бюджеты территориальных фондов для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. Речь идет в том числе о межбюджетных трансфертах для выплат стимулирующего характера медикам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, за счет нововведения будут продлены выплаты медицинским работникам за раннее выявление онкологических заболеваний. "Это важное решение - именно ранняя диагностика повышает шансы на положительный результат лечения", - отметил Володин.