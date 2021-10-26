В Нижегородской области занято 84% коек для лечения пациентов с коронавирусом

ТАСС, 26 октября. Загрузка коечного фонда, развернутого для лечения пациентов с коронавирусом в Нижегородской области, составляет 84%, сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения региона.

"По состоянию на 26 октября 2021 года в регионе развернуто 9 406 коек в 71 медицинской организации. Свободный коечный фонд составляет 16%, на амбулаторном лечении находятся более 16 тыс. человек", - говорится в сообщении.

При этом в региональном Минздраве отметили, что дефицита кислорода нет, ситуация находится на постоянном мониторинге министерства. Медицинским организациям поручили усилить сортировку пациентов, переводя на долечивание и койки общего профиля тех пациентов, которые не нуждаются в кислородной поддержке.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 26 октября в Нижегородской области выявлено более 187,2 тыс. случаев заражения. Медики вылечили более 168,4 тыс. пациентов, еще более 7,5 тыс. человек умерли.