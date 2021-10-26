В Свердловской области введут обязательные QR-коды в ТЦ и общепите

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. QR-коды в торговых центрах, общепите и ряда других предприятий в Свердловской области начнут действовать с 30 октября. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков.

"Рекомендательный режим введения QR-кодов во всех торговых центрах, предприятиях общественного питания, фитнес-клубах, разного рода других заведений, связанных с облуживанием граждан, заменяется обязательным введением QR-кодов с 30 октября", - сказал он.

Креков также сообщил, что в регионе развлекательным учреждениям и общепиту запретили работать ночью.

"Я должен сказать, что начиная с 30 октября текущего года во всех учреждениях развлекательных, учреждениях, связанных с общественным питанием, разного рода ночных клубах, но они, как правило, как раз на базе ресторанов, каких-то подобных заведений находятся, работа этих учреждений начиная с 23:00 и заканчивая 07:00 утра будет прекращена", - сказал Креков.

Нерабочие дни в Свердловской области объявлены с 30 октября по 7 ноября. В регионе введена обязательная вакцинация для сотрудников сферы образования, обслуживания, а также государственных и муниципальных служащих.

С 25 октября QR-коды начали действовать в правительственных зданиях, музеях, библиотеках, выставочных центрах и на спортивных объектах, с 30 октября в регионе будут введены QR-коды для посещения учреждений культуры, салонов красоты и санаториев, при этом в зоны "ковид-фри" не пускают по тестам ПЦР.

В Свердловской области наблюдается рост числа заразившихся коронавирусом. В минувшие сутки было зарегистрировано 653 случая заражения, что является максимумом за всю пандемию. Общее количество заболевших за всю пандемию - 153 890 человек, выписаны 139 538, умерли 7 318. Согласно данным с сайта стопкоронавирус.рф, полный курс вакцинации прошли почти 1,4 млн жителей региона, коллективный иммунитет составляет 40,3%.