Более 100 коек для больных коронавирусом дополнительно развернули в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 26 октября. /ТАСС/. Более 100 коек для больных коронавирусом дополнительно развернуто в Дагестане. Об этом во вторник сообщила на заседании оперативного штаба министр здравоохранения республики Татьяна Беляева.

"На сегодня в республике развернута 2 881 койка. Сегодня подписан приказ об увеличении количества коек на 116. И общее количество увеличенных коек за две недели составило 477. Пока мы обходимся теми койками, которые находятся в ковид-стационарах, не перепрофилируя учреждения, оказывающие специализированную медицинскую помощь - плановую и экстренную помощь", - сказала она.

На сегодняшний день в стационарах республики получают лечение 2 346 человек. "То есть количество свободных коек на утро составляло 18,6%. В среднем рекомендуемый показатель 20%. Так как мы видели дефицит сегодня в отдельных регионах, то количество коек было увеличено", - отметила министр.

По ее словам, из 2 346 пациентов 48 детей, 658 - лица старше 60 лет, 40 - беременные женщины. Беляева отметила, что прирост числа заболевших за предыдущую неделю в Республике Дагестан составил 0,6%.