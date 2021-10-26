В Москве повысили размер минимальной пенсии

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Городская доплата к пенсии и социальные выплаты москвичам с 1 января следующего года будут проиндексированы на 4,8%. Минимальная пенсия неработающим пенсионерам вырастет до 21 193 рублей, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"С 1 января 2022 года городская доплата к пенсии и социальные выплаты москвичам будут проиндексированы на 4,8%. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Величина городского социального стандарта минимального дохода неработающих пенсионеров вырастет до 21 193 рублей. Доплату к пенсии получают 2,1 млн москвичей", - сообщили в пресс-службе.