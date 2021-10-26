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Пандемия COVID-19

В Удмуртии занято 88,5% коечного фонда для больных ковидом

До конца недели в регионе могут нарастить количество коек для лечения пациентов с COVID-19

ТАСС, 26 октября. Почти 4 тыс. коек для лечения больных коронавирусом развернуто в Удмуртской Республике. При необходимости в республике может появиться еще 1 тыс. коек в течение недели, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Удмуртии.

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"В республике, по данным на 26 октября, свободно 11,5% коечного фонда для лечения больных ковидом. Всего развернуто 3 980 коек", - рассказали в министерстве.

В Минздраве отметили, что при необходимости в регионе может быть развернуто еще дополнительно 1 тыс. коек в течение недели. При этом в начале октября в республике было развернуто чуть более 3,5 тыс. коек.

Во вторник на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил Удмуртию как один из 13 регионов, где необходимо наращивать количество коек для пациентов с ковидом.

Теги
РоссияУдмуртияПандемия COVID-19
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