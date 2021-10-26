Более 60 человек спасли на московских водоемах летом

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Более 60 человек были спасены за лето на московских водоемах. Об этом сообщил замруководителя департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы Андрей Иванов.

"Большая часть москвичей, да и гостей столицы, проводили свой отдых в парковых зонах и рядом с водой. Непосредственно на водных объектах спасателями на воде (МГПСС) было спасено 63 человека. Для нас это большой показатель", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

При этом, девять пострадавших были подняты с грунта в воде, им оказывались реанимационные мероприятия. По словам Иванова, большее количество человек спасено на Терлецких прудах, в Рублево и в Строгино.