В Хабаровском крае до конца года планируют открыть хоспис

ТАСС, 26 октября. Власти Хабаровского края при взаимодействии с проектом Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Регион заботы" планируют до конца года открыть в регионе хоспис. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Хочу подчеркнуть, когда мы осматривали здание будущего хосписа, отдельно оговаривалось, что после официального открытия необходимо лицензировать его деятельность, а также выделить деньги на дальнейшее финансирование. Это требует времени. Я надеюсь, что центр начнет полноценно функционировать до Нового года. И подписание этого соглашения - подтверждение того факта, что мы контролируем ситуацию в паллиативной сфере в тех регионах, с которыми взаимодействуем", - цитируют в сообщении автора проекта "Регион заботы" Нюту Федермессер.

Заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов сообщил, что уже получены санитарно-эпидемиологические заключения на все виды помощи, которую будет оказывать хоспис, налажено взаимодействие с обучающими учреждениями. "Вся паллиативная медицинская помощь оказывается в Хабаровском крае за счет бюджета региона. Вопрос получения лицензии будет решен в ближайшее время. Помимо коечного фонда в центре будет функционировать и выездная служба, и учебный отдел", - добавил Никонов.

Развивать медико-социальную сферу в регионе будут при участии "Региона заботы", Никонов и Федермессер подписали соответствующее соглашение. "Самое главное, чтобы по результатам нашего партнерства появилась дорожная карта по всем направлениям нашего сотрудничества, в том числе по открытию хосписа. Мы понимаем, что инкурабельным (неизлечимым - прим. ТАСС) пациентам помощь нужна здесь и сейчас. Взаимные обязательства в соглашении прописаны. Мы готовы", - сказал руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

По подписанному соглашению "Регион заботы" окажет краю методологическую поддержку в части развития паллиативной помощи. Команда проекта примет участие в разработке программ, направленных на повышение качества жизни пациентов в стационарных организациях социального обслуживания. Медперсонал, который будет работать в хосписе, пройдет обучение у ведущих российских специалистов по паллиативной помощи.