В Высшей школе экономики вакцинировались более 80% преподавателей и сотрудников

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Свыше 80% сотрудников и преподавателей Высшей школы экономики вакцинировано на сегодняшний день, заявил во вторник ТАСС ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.

"По состоянию на 26 октября в НИУ ВШЭ было вакцинировано 82,5% работников", - заявил Анисимов.

В пресс-службе вуза отметили, что Высшая школа экономики была первым вузом, которому правительство Москвы выделило медицинскую бригаду для вакцинации от коронавируса в кампусе на Покровском бульваре.

"Вакцинировались тысячи наших сотрудников, преподавателей и студентов. Врачи все это время работают самоотверженно и продолжают вакцинацию высокими темпами. Привиться в университете могут все желающие: студенту или преподавателю достаточно отсканировать QR-код на плакатах в вузе, либо заполнить форму записи на удобное время из личного кабинета на нашем сайте. Среди вакцинировавшихся студентов разыгрываются различные призы - так, победителю конкурса по соблюдению профилактических мер от COVID-19 на днях получили эксклюзивный сувенирный мерч", - сообщили в пресс-службе вуза.

Также сегодня в ВШЭ идет активная информационная поддержка процесса вакцинации на корпоративных медиаресурсах.