Пункты вакцинации от коронавируса открыли в школах в Белгородской области

ТАСС, 26 октября. Пункты вакцинации от коронавируса открыли во вторник в школах Белгородской области, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Привиться от COVID-19 можно в 31-й, 6-й и 17-й школах областного центра. Вакцинироваться [от коронавируса] здесь может любой желающий независимо от прописки. Предварительная запись не требуется", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в правительстве региона, пункты вакцинации от коронавируса впервые развернули на территории школ. Работать пункты, оснащенные необходимым оборудованием, отдельным входом, будут в период осенних каникул у школьников. В дальнейшем количество подобных пунктов на территории школ планируют увеличить.

"Запрос на проведение как первичной вакцинации, так и ревакцинации стоит очень остро. Поэтому количество школ с вакцинальными пунктами будем увеличивать", - отметила главный врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Михайлова.

Первым компонентом вакцины от коронавируса в Белгородской области привиты свыше 800 тыс. жителей - более 52% от общего количества взрослого населения региона, полностью завершили вакцинацию свыше 740 тыс. человек. Количество желающих сделать вакцину за две недели выросло почти вдвое - до 2,5 тыс. человек в сутки.

С начала пандемии в регионе зарегистрирован 60 751 случай коронавируса, выздоровели 51 809 человек, отмечено 1 285 смертельных случаев. С 14 октября власти региона запретили детям до 14 лет находиться в заведениях общепита, на территории торговых центров без сопровождения взрослых. Также в Белгородской области ограничили проведение свадеб, корпоративов, банкетов с количеством гостей более 50, приостановили коллективные профилактические медосмотры и диспансеризацию, ввели QR-коды для посещения всех общественных мест, с 19 октября - обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, в том числе жителей старше 60 лет. В нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в регионе приостанавливают работу предприятий и организаций сферы торговли, услуг, кафе, спортзалов, бассейнов, музеев, кинотеатров и торговых центров.