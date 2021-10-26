В трех городах Хакасии приостановят работу общественного транспорта

ТАСС, 26 октября. Власти Хакасии приостановят с 28 октября по 7 ноября работу общественного транспорта в городах Абакан, Саяногорск, Черногорск, также по всей республике перестанут работать предприятия торговли, за исключением торгующих товарами первой необходимости, закроются кафе и рестораны.

Об этом в прямом эфире в социальных сетях сообщил глава республики Валентин Коновалов.

"Принято решение внести изменения в постановление правительство республики № 102, данные изменения будут действовать с 28 октября по 7 ноября <…> Приостанавливается работа городского общественного транспорта в Абакане, Саяногорске, Черногорске. Водители служб такси могут работать при наличии сертификата о вакцинации и перенесенном заболевании <…> Будут полностью ограничена работа торговли, общепита, сферы услуг, за исключением аптек, предприятий торговли, реализующих товары первой необходимости, а также осуществляющих дистанционную доставку", - сообщил Коновалов.

Согласно изменениям в постановлении, опубликованном на сайте республиканского правительства, также с 28 по 7 ноября в республике приостанавливаются проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий, работа учреждений культуры, в том числе и репетиции творческих коллективов. Стоматологии оказывают только экстренные услуги и неотложную помощь. Также Коновалов сообщил, что для лиц старше 60 лет вводится обязательная самоизоляция, а все граждане, кроме работников предприятий, работающих непрерывно, не должны покидать свои дома с 22:00 до 6:00, за исключением случаев покупки продуктов, выгула домашних животных, следованием за медицинской помощью.

С 27 октября по 7 ноября республиканские образовательные учреждения прекратят свою работу, то же самое рекомендовано сделать частным, федеральным и муниципальным образовательным учреждениям. Глава республики назвал данные меры вынужденными.

По данным федерального оперативного штаба, в республике с начала пандемии выявлено более 42 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 35 тыс. пациентов выздоровели, около 1,3 тыс. человек умерли.