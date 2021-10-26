Потерпевшим от преступлений за 10 лет компенсировали 427,5 млрд рублей

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Государству и потерпевшим от преступлений за 10 лет работы Следственного комитета компенсировали 427,5 млрд рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК по итогам оперативного совещания, которое в режиме видео-конференц-связи во вторник провел председатель СК Александр Бастрыкин.

"Глава ведомства озвучил статистические данные, согласно которым за 10 лет в ходе предварительного следствия и процессуальных проверок Следственного комитета России государству и потерпевшим от преступлений компенсировано 427,5 млрд рублей. В текущем году сумма возмещения составляет 53 млрд рублей, также наложен арест на имущество обвиняемых на 62 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Значительный вклад в эту работу внесли следственные органы Московского региона, Санкт-Петербурга, Мурманской и Новосибирской областей, Республики Татарстан, Ставропольского края и ряд других. По коррупционным преступлениям суммы возмещенного ущерба увеличились до 62%, а по уголовным делам о невыплате заработной платы уровень возмещения по России составляет 84%.

"Сейчас приятно осознавать, что по делам о невыплате заработной платы мы работаем в первую очередь для возмещения ущерба потерпевшим" - подчеркнул Бастрыкин. Он указал подчиненным на необходимость возмещения и морального вреда потерпевшим по уголовным делам о преступлениях против личности, в том числе половой неприкосновенности.