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Тюменская область планирует вакцинировать 80% взрослых жителей региона к январю

За последнюю неделю прирост заболевших в регионе составил 12%

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Власти Тюменской области планируют вакцинировать 80% взрослых жителей региона к январю 2022 года. Об этом сообщил губернатор Александр Моор на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

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"Эпидситуация по коронавирусу в Тюменской области оценивается как напряженная. За последнюю неделю прирост заболевших составил 12%, за предыдущую неделю эта цифра была 30%. <...> При сохранении темпов вакцинации 80% взрослого населения, а для нас это цель в 937 тыс. человек, <...> планируется <...> [привить] к 5 января 2022 года", - рассказал Моор.

По его словам, в регионе достигнуты высокие показатели тестирования: более 480 тестов на 100 тыс. населения. Область развернула 3 687 коек, резерв коечного фонда составляет 12%. Дефицита кислорода, лекарств и вакцин в регионе нет, создан неснижаемый запас.

За минувшие сутки в Тюменской области зарегистрировано 326 случаев заражения, всего с начала пандемии зафиксировано 69 104 случая, выздоровели 57 818 человек. Согласно данным сайта "Стопкоронавирус.рф", коллективный иммунитет в регионе составляет 52,5%, полный курс вакцинации прошли 596 397 человек.

Теги
РоссияТюменская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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