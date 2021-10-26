В Липецкой области план вакцинации от ковида взрослого населения выполнили почти на 66%

ТАСС, 26 октября. Медики Липецкой области сделали прививки от ковида более 480 тыс. жителям региона, что составляет 65,7% от плана вакцинации взрослого населения от коронавируса. За сутки иммунизацию прошли более 9,7 тыс. человек, сообщила ТАСС представитель пресс-службы администрации Липецкой области.

"Привито однократно 480 тыс. человек, двукратно - 430 тыс. человек. Всего за сутки привито 9 770 человек, у нас ажиотаж, готовится продление времени работы пунктов вакцинации", - сообщила она.

По ее данным, повторную вакцинацию прошли более 61 тыс. человек. Всего в регионе планируется вакцинировать 80% взрослого населения, или 730 008 человек.

С начала пандемии в Липецкой области выявлено 60 692 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 52 730 человек, 1 973 пациента умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах. В регионе развернуто семь инфекционных госпиталей, в которых создано 3 тыс. койко-мест для пациентов с ковидом, из них свободны около 17%, на этой неделе будет открыт еще один ковидный стационар на 150 мест на базе Усманской райбольницы.

В Липецкой области введена обязательная вакцинация работников разных сфер деятельности, в том числе здравоохранения, образования, социальных услуг, транспорта, сферы обслуживания и так далее, до 1 декабря в Липецкой области должно быть привито от ковида не менее 80% сотрудников коллективов предприятий. Власти Липецкой области объявили с 30 октября по 7 ноября в регионе нерабочими днями, на этот период вводится система QR-кодов для посещения театров, филармонии и краеведческого музея, закрываются торговые центры, предприятия сферы обслуживания, спортивные студии и косметические салоны и другие учреждения, разрешена работа продуктовых магазинов, аптек и ряда учреждений с доставкой и имеющих отдельный вход с улицы.