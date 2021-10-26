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ГД перенесла обсуждение законопроекта о санкциях для иностранцев, нарушивших права россиян

Госдума не успела рассмотреть законопроект в первом чтении

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Госдума во вторник не успела рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о возможности применения санкций против граждан любых иностранных государств и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших в их отношении преступления, а не только против граждан США. Законопроект был включен в повестку пленарного заседания на этот день.

"Учитывая, что нарушение прав российских граждан возможно гражданами не только США, но и иных иностранных государств, а также лицами без гражданства, предлагается распространить возможность применения указанных мер санкционного характера на всех иностранцев вне зависимости от их гражданской принадлежности, а также предусмотреть возможность применения таких мер к лицам без гражданства", - говорится в пояснительной записке к инициативе.

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