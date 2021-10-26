Ввод в эксплуатацию базы со статистикой преступлений могут отложить до 2023 года

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предлагающий отложить до 1 января 2023 года ввод в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики (ГАС ПС). Документ размещен во вторник в думской электронной базе данных.

ГАС ПС должна была заработать с 1 января 2022 года, законопроект предлагает продлить на год сроки ее ввода в эксплуатацию и "начала предоставления федеральными государственными органами в органы прокуратуры первичных статистических данных о состоянии преступности, а также размещения Генеральной прокуратурой РФ официальной статистической информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", говорится в пояснительной записке.

В кабмине отмечают, что Генпрокуратура РФ уже провела значительную работу по подготовке к вводу системы в эксплуатацию, но теперь в соответствии с требованиями законодательства все компоненты ГАС ПС переводятся "на современное отечественное программное обеспечение, включенное в единый реестр российских программ". "Данный процесс является технологически трудоемким и длительным, требует отдельного проектирования, затрагивает переработку программного кода. Одновременно с этим требуется обеспечить полную отладку средств интеграции ГАС ПС с ведомственными информационными системами и готовность правоохранительных органов РФ к информационному взаимодействию в новых условиях", - объясняют там.