В Петербурге комитет по транспорту усилил проверки соблюдения масочного режима

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Ежедневно во всех районах города в Петербурге проводятся рейды по контролю масочного режима в общественном транспорте из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в городе, наличие средств индивидуальной защиты проверяют как среди работников транспорта, так и у пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту.

"С целью нераспространения коронавирусной инфекции комитет по транспорту усиливает проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте Санкт Петербурга. Отметим, что деятельность комитета, направленная на выявление нарушений санитарно-эпидемиологических норм в общественном транспорте, носит плановый и системный характер. Мобильные бригады работают во всех районах города. Для более полного охвата транспортных потоков ведется ежедневная ротация маршрутов, по котором ведутся проверки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что лица, отказавшиеся от использования СИЗ, не допускаются к перевозке. В их отношении составляются акты по факту нарушения, на основании которых комитет по транспорту составляет административные протоколы и направляет их в комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности для рассмотрения.

Нарушителям масочного режима придется заплатить штраф в размере 4 тыс. рублей, повторное совершение правонарушения влечет штраф в размере 5 тыс. рублей.

За прошедшую неделю с 18 по 24 октября в рамках деятельности межведомственной транспортной комиссии Санкт-Петербурга проведены 115 проверочных мероприятий, направленных на контроль использования водителями, кондукторами и пассажирами городского наземного общественного транспорта средств индивидуальной защиты органов дыхания. По фактам выявленных нарушений составлены 15 актов.

Также проверки масочного режима ведутся в метрополитене в этот же период группами быстрого реагирования ГУП "Петербургский метрополитен" на платформах станций проведены 2 016 контрольных мероприятий, составлены 18 актов.

Усиление режима дезинфекции

Кроме того, транспортные предприятия продолжают в усиленном режиме проводить дезинфицирующие мероприятия. Весь общественный транспорт проходит тщательную обработку не менее одного раза в сутки. Проводится дезинфицирующая уборка кабин и салонов подвижного состава, включая промывку пола и подножек. Особое внимание уделяется дезинфекции поручней и сидений, дверей салонов и других поверхностей, которых касаются водитель и пассажиры. На конечных станциях проводится проветривание салонов транспортных средств. Перевозчиками дополнительно производится дезинфекция генераторами холодного тумана.