Максимум больных при замедлении роста заболеваемости. Итоги совета по борьбе с COVID-19

Число россиян, находящихся под медицинским наблюдением из-за коронавируса, достигло 1,335 млн, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с пандемией. Это уже больше, чем на пике второй волны эпидемии в 2020 году, когда таких пациентов было 1,25-1,3 млн.

Каждый пятый из них, по словам министра, госпитализирован, а в некоторых регионах, например в Татарстане и Удмуртии, система здравоохранения работает с максимальным напряжением.

ТАСС собрал ключевые тезисы, прозвучавшие на встрече.

Рост заболеваемости

Эпидемией охвачены практически все регионы. Только в двух - в Башкирии и на Чукотке - заболеваемость ковидом не растет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В остальных она продолжает увеличиваться, причем в 32 это происходит быстрее, чем в среднем по стране.

Вместе с тем, как отметил Мурашко, темпы роста заболеваемости в России снижаются: если в начале октября речь шла о 16% в неделю, а в середине - о 12%, то сейчас - о 10-10,5%. По его словам, это происходит благодаря введению ограничительных мер.

Ситуация в больницах

В больнице сейчас находятся 268,5 тыс. пациентов с ковидом, то есть каждый пятый болеющий в данный момент. При этом состояние примерно 11% госпитализированных, то есть почти 30 тыс. человек, оценивается как тяжелое.

Наращивание числа специализированных больничных коек - сейчас их 292 тыс., больше, чем когда-либо с начала пандемии, - позволяет держать свободными 12% мест. Это ненамного меньше, чем в конце сентября, когда в стране выявляли около 20 тыс. случаев заражения в сутки.

Однако, предупредил Мурашко, в 13 регионах число больничных коек необходимо наращивать. Это Владимирская, Омская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Ульяновская области, Адыгея, Марий Эл, Приморье, Удмуртия, Чувашия и Чукотка.

В некоторых регионах - Татарстане, Удмуртии, Воронежской, Ивановской, Липецкой и Оренбургской областях - из-за загрузки системы здравоохранения есть "высокие риски по оказанию медицинской помощи", подчеркнул Мурашко.

Тестирование на максимуме

Охват тестированием на коронавирус в России достиг максимума с начала пандемии - на прошлой неделе в стране делали в среднем 409 тестов в сутки на каждые 100 тыс. жителей, рассказала Попова.

Запас тестов достигает 9 млн - это почти вдвое больше, чем регионы получили за последние пять недель. Однако, по словам главы Роспотребнадзора, далеко не везде "тесты расходуются эффективно", а в некоторых субъектах Федерации - Пензенской, Тверской, Челябинской областях - с момента забора материала до выдачи результата проходит пять-шесть дней вместо положенных 24 часов.

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал уделять тестированию особое внимание - от его темпов зависит "вся эпидемиологическая ситуация в целом".

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