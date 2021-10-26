{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Генпрокурор Украины заявила, что в стране 1,5 млн наркоманов

По словам Ирины Венедиктовой, это число растет на 8-10% ежегодно

КИЕВ, 26 октября. /ТАСС/. Число наркозависимых на Украине может достигать 1,5 млн человек, этот показатель ежегодно растет от 8% до 10%. Об этом во вторник на совещании руководителей силовых структур сообщила генпрокурор страны Ирина Венедиктова, ее слова приводит украинское издание "Общественное".

"Темпы роста наркомании на Украине являются одними из самых высоких в мире", - подчеркнула она. По словам Венедиктовой, ежегодно около тысячи граждан умирает из-за употребления наркотиков.

Чаще всего преступления, связанные с распространением наркотиков, фиксируют в Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях, а также в Киеве.

Теги
Украина
Пандемия COVID-19
Власти Оренбургской области продлили антиковидные ограничения до 9 ноября
В это время в регионе не будут работать ночные клубы, кальянные, игровые и развлекательные комнаты, фудкорты в торговых центрах
Читать полностью