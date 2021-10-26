Генпрокурор Украины заявила, что в стране 1,5 млн наркоманов

КИЕВ, 26 октября. /ТАСС/. Число наркозависимых на Украине может достигать 1,5 млн человек, этот показатель ежегодно растет от 8% до 10%. Об этом во вторник на совещании руководителей силовых структур сообщила генпрокурор страны Ирина Венедиктова, ее слова приводит украинское издание "Общественное".

"Темпы роста наркомании на Украине являются одними из самых высоких в мире", - подчеркнула она. По словам Венедиктовой, ежегодно около тысячи граждан умирает из-за употребления наркотиков.

Чаще всего преступления, связанные с распространением наркотиков, фиксируют в Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях, а также в Киеве.