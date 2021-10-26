В Москве проходит встреча ветеранов стран-союзниц во Второй мировой войне

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Встреча ветеранов стран-союзниц во Второй мировой войне началась во вторник в Москве. В ней участвуют представители России, Франции и США, передает корреспондент ТАСС.

Встреча началась в Александровском саду - ветераны возложили цветы к памятной стеле города-героя Ленинграда и к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата. Затем им предложат посетить Красную площадь, Музей победы, парк "Патриот", мавзолей Ленина и Архангельский собор. Кроме того, в Санкт-Петербурге для ветеранов проведут концерт в Эрмитажном театре, организуют посещение Музея блокады и Исаакиевского собора, а 29 октября на Пискаревском мемориальном кладбище пройдет торжественно-траурная церемония в память защитников и жителей блокадного Ленинграда.

"У меня в семье девять человек, пятеро погибли в блокаде: дедушка, бабушка, сестричка, брат, мама. Отец на фронте погиб, я попал в детский дом, спустя год меня взяла из детского дома рабочая семья. Я историк, и для меня такие встречи всегда имеют значение. Я понимаю роль союзников в этой войне, и важно, чтобы и они понимали нашу роль в этой войне", - рассказал ТАСС житель блокадного Ленинграда Сергей Сухоруков.

Французский ветеран Вильфрид Маак признался, что "очень взволнован в хорошем смысле этого слова". "Я впервые в России, и то, как нас приняли, как нас встречают, просто потрясающе. У нас очень много эмоций. Без СССР война, можно сказать, продолжалась бы еще много лет. Конечно же, вклад СССР очень значимый", - отметил он в беседе с ТАСС.

Американский ветеран Гарольд Редиш, общаясь с журналистами, также напомнил об исторической роли СССР во Второй мировой войне. "Для меня большая честь быть здесь, это действительно важный момент моей жизни. <…> И я благодарен русским, <...> они помогли Соединенным Штатам, сохранив много наших войск. Они спасли нас и спасли наши жизни, и за это я благодарю их", - сказал Решид.

Встречу проводит Фонд развития русско-французских исторических инициатив в рамках проекта, посвященного блокаде Ленинграда. Как отмечается на сайте фонда, проект "Ленинград 2021" реализуется "с целью отдать дань уважения солдатам Красной Армии и российскому мирному населению, ставшими жертвами во время немецкого вторжения 1941 года". Его реализуют при поддержке администрации Санкт-Петербурга, Росгвардии, Минобороны и Минкультуры РФ, а также Российского союза ветеранов.