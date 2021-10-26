"Ветераны России" обратились в СК после высказываний Моргенштерна о праздновании Победы

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Общероссийская общественная организация "Ветераны России" обратилась в Генпрокуратуру и Следственный комитет после критических высказываний рэпера Моргенштерна о праздновании Дня Победы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Ранее в интервью Ксении Собчак Моргенштерн сообщил, что не видит смысла в праздновании победы в Великой Отечественной войне.

"Защита исторической памяти осуществляется в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ и Уголовным кодексом РФ. Некоторые составы прямо связаны с защитой исторической памяти, а по ряду статей нарушители отвечают за деяния, умысел которых мог быть направлен на оскорбление памяти о Великой Отечественной войне, либо другие цели", - говорится в сообщении организации.

В этой связи председатель движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов направил обращение в адрес Генерального прокурора Игоря Краснова и председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, а также руководителя Роскомнадзора Андрея Липова. "В связи с высокой социальной значимостью и публичностью вопроса, прошу Вас дать прямое поручение и взять дело под личный контроль, провести проверку высказываний Алишера Моргенштерна на факт распространения выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России в соответствии с ч. 3 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма") , а также проверить высказывания на факт возбуждения ненависти либо вражды экстремистского характера", - говорится в тексте обращения.

В нем также отмечается, что председатель организации попросил провести проверку по распространению указанных сведений на YouTube-канале "Осторожно, Собчак!" содержащих, в том числе нецензурную брань. "Дать поручение провести проверку деятельности (вещания) YouTube-канала "Осторожно, Собчак!" на факт возможной экстремистской деятельности и угрозы национальной безопасности РФ и с последующей блокировкой канала и удаления контента", - говорится в обращении.