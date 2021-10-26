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Моргенштерн извинился за высказывание о праздновании Дня Победы

Рэпер подчеркнул, что не хотел кого-либо задеть или обидеть
Моргенштерн (Алишер Валеев) Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Моргенштерн (Алишер Валеев)
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Рэпер Моргенштерн принес извинения за высказывание о Великой Отечественной войне и сообщил, что его слова вырвали из контекста. Ранее в интервью Ксении Собчак он сказал, что не видит смысла в праздновании Дня Победы.

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"Я хочу принести извинения перед всеми, кого задели мои слова про День Победы. Я ни в коем случае не умалял значимость и важность события, лишь честно признался, что "не понимаю", а фразу вырвали из контекста", - написал артист на своей странице в "инстаграме".

Моргенштерн подчеркнул, что не хотел кого-либо задеть или обидеть. "Я уважаю и горжусь ветеранами, но, к сожалению, некорректно формулирую свои мысли", - объяснил он.

Ранее сообщалось, что после критических высказываний Моршенштерна о праздновании Победы в ВОВ общероссийская общественная организация "Ветераны России" обратилась в Генпрокуратуру и Следственный комитет.

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