В ВОЗ рекомендовали не требовать доказательств вакцинации от ковида при поездках

ЖЕНЕВА, 26 октября. /ТАСС/. Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, высказался против требования обязательной вакцинации от коронавируса в качестве условия для въезда в ту или иную страну при международных поездках. Об этом сообщила во вторник женевская штаб-квартира ВОЗ.

Подчеркивается, что комитет рекомендовал "не требовать доказательства вакцинации против COVID-19 при международных поездках в качестве единственного средства или условия". Эту позицию эксперты мотивировали тем, что доступ к вакцинам в мире остается "ограниченным", а их распределение "неравным". В целом странам рекомендовано рассматривать вопрос об облегчении международных поездок "на основе оценки рисков".

На своем девятом заседании, проходившем в онлайн-формате 22 октября, эксперты пришли к выводу, что COVID-19 по-прежнему представляет собой чрезвычайную ситуацию для здравоохранения, вызывающую обеспокоенность в международном масштабе. Генеральный директор ВОЗ согласился с этой рекомендацией.

Комитет ВОЗ по ЧС, состоящий из 18 экспертов и 12 советников, собирается, как правило, раз в три месяца. Предыдущее - восьмое - заседание состоялось в июле нынешнего года. Первое заседание комитета проходило 22-23 января 2020 года. Собравшись 30 января 2020 года вторично, эксперты рекомендовали объявить вспышку коронавируса нового типа чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Гендиректор ВОЗ принял такое решение на основе именно этой рекомендации.