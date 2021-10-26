Генсек ООН призвал к смелым решениям в Глазго, чтобы избежать климатической катастрофы

ООН, 26 октября. /ТАСС/. Лидеры на конференции по климату в Глазго, особенно стран Группы двадцати, должны прийти к смелым и амбициозным целям, чтобы обратить климатическую катастрофу вспять. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на конференции ООН высокого уровня по климату.

"Их действия или бездействия покажут их серьезность в отношении реагирования на эту чрезвычайную ситуацию планетарного масштаба. Предупреждающие знаки трудно не заметить, - сказал он. - [Последствия] загрязнения [атмосферы] убивают ежегодно 9 млн людей. Ежедневно исчезают десятки видов [в природе]".

Генсек ООН предупредил, что повышение температуры в мире сделает обширные участки планеты непригодными для жизни к концу столетия. По его словам, климатический кризис может сопровождаться бедствиями и вспышками инфекционных заболеваний опаснее, чем пандемия коронавируса.

"Мы по-прежнему находимся на пути повышения глобальной температуры на 2,7 градуса. Это далеко от цели в 1,5 градуса, с которой мир согласился в рамках Парижского соглашения по климату", - отметил генсек.

По его словам, данная цель вполне достижима. "Если мы сможем сократить в этом десятилетии глобальные выбросы на 45% по сравнению с уровнем 2010 года. Если мы сможем добиться нулевых выбросов к 2050 году. И если мировые лидеры прибудут в Глазго со смелыми, амбициозными и проверяемыми целями на 2030 год и с новой конкретной политикой, чтобы обратить катастрофу вспять, - сказал Гутерриш. - Лидеры Группы двадцати должны реагировать. Прошло время дипломатических тонкостей. Если правительства, особенно стран Группы двадцати, не возглавят эти усилия, то мы будем на пути к ужасным человеческим страданиям".

1 ноября в Глазго в Великобритании начнет работу двухнедельная климатическая конференция COP-26. Она должна была пройти еще в прошлом году, однако сроки ее проведения были сдвинуты на год из-за пандемии COVID-19. Для участия в работе конференции в Глазго прибудут около 20 тыс. человек, в том числе главы государств и правительств более чем 120 стран. Как ожидается, на ней будет обсуждаться вопрос повышения обязательств стран по борьбе с выбросами парниковых газов.