В Тюменском аэропорту "Рощино" в конце октября откроется пункт вакцинации

Пандемия COVID-19

Более 900 млн рублей направили в Смоленской области на борьбу с ковидом в 2021 году

За счет средств федерального бюджета центральным районным больницам передали шесть автомобилей скорой медицинской помощи, включая три реанимобиля

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