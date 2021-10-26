В Тюменском аэропорту "Рощино" в конце октября откроется пункт вакцинации

ТЮМЕНЬ, 26 октября. /ТАСС/. Пункт вакцинации начнет работу на первом этаже аэропорта "Рощино" в Тюмени к концу октября. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-служба аэропорта.
"В медпункте аэропорта Рощино 29 октября 2021 года откроется пункт вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что будет возможность привиться следующими вакцинами: "Эпиваккорона", "Спутник V", "Спутник Лайт".
Вакцинация будет происходить для сотрудников аэропорта, расположенных около него организаций, а также жителей Тюменской области. Ставить прививку пассажирам перед перелетом не рекомендовано. График работы пункта вакцинации - с 09:00 до 17:00 (07:00 до 15:00 мск).