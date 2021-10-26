Патриарх Кирилл призвал выбрать опыт хозяйства монастырей вместо коммунизма и капитализма

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что модель хозяйства русских монастырей может послужить примером для построения экономических и социальных отношений в обществе и стать "третьим путем" между капитализмом и коммунизмом. Об этом предстоятель Русской православной церкви заявил в интервью журналу Forbes France.

"Очевидно, что созидание гармоничного мира невозможно без ясного осознания людьми необходимости устроения любой деятельности, включая экономическую, на прочной нравственной основе. Для христиан этой основой всегда являлось Священное писание и традиция Церкви, в которой были собственные, уникальные модели построения экономических отношений и их связей с социальной жизнью - например, опыт православных монастырей", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности "третьего пути" для общества между "гиперматериалистическим капитализмом и революционным марксизмом".

"Многие города Руси начинались именно с монастыря, и это закладывало мощный фундамент в самые основы социального бытия, где христианская нравственность, милосердие, взаимовыручка и жертвенность были вложены как неотъемлемые элементы здоровых отношений между людьми", - добавил предстоятель.

Он отметил, что "превращение и капитализма, и марксизма в подобие новой квазирелигии - одинаково недопустимо". По его словам, "идея социальной справедливости, превращенная в агрессивную идеологию, разрушает все вокруг себя". "Сотни тысяч беззаконно казненных за веру, создание социального гетто для враждебных классов - вот реальность "коммунистического рая на земле", - заявил предстоятель. Патриарх также считает, что не менее опасно и "капиталистическое евангелие, рассматривающее падение коммунизма как доказательство своей безупречности и безальтернативности". "Уже сейчас мы видим, что христиане западных стран в своем следовании евангельским идеалам умеренности в материальных благах и жертвенному служению ближним все менее вписываются в идеальную картину мира потребления", - отметил глава Русской церкви.

Ответы на вопросы изданию Forbes France опубликованы на официальном сайте Московского патриархата.