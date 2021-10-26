ЯРОСЛАВЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Санитарная авиация в Ярославской области совершила первый перелет - в Ярославль был доставлен пациент из Углича. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона во вторник.

"В Ярославской области начала работать санитарная авиация. Первый пациент был доставлен на санитарном вертолете из Углича в Ярославль", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, срочная операция с участием врачей Соловьевской больницы в Ярославле потребовалась пациенту из-за осложнений после травмы. Перелет прошел успешно.

Две вертолетные площадки в Ярославле были обустроены в 2020 году, они готовы к приему санавиации. Основная площадка расположена на территории Ярославской областной больницы, резервная - у больницы № 3 в Ярославле. До конца года предусмотрено более 30 вылетов.