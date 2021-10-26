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Жители Севастополя для выезда из города должны будут предъявить справку о вакцинации

Мера начнет действовать с 30 октября

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Жители Севастополя смогут выехать через блокпосты, которые начнут работу с 30 октября, только при наличии документов о вакцинации, перенесенном коронавирусе или при наличии отрицательного ПЦР-теста и медотвода от прививки, сообщил губернатор Михаил Развожаев во вторник на заседании оперативного штаба.

Ранее губернатор сообщил, что в нерабочие дни такие меры будут действовать для въезжающих в город.

"И для севастопольцев, которые пытаются выехать из Севастополя, и для крымчан, которые пытаются въехать в Севастополь [те же правила]", - сказал Развожаев.

Теги
РоссияКрымСевастопольРазвожаев, Михаил ВладимировичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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